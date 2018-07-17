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برلمان

برلماني: تأخر إصدار قانون المرور الجديد لا يسبب أزمة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:00 م
نواب
نواب
عبد الرحمن سرحان
قال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات، إنه يجب أن تكون هناك مراعاة وتوازن بين ما تملكه من إمكانيات وما تنص عليه مواد قانون المرور، لاسيما وأن شبكة الطرق عندنا تحتاج إلى تطوير كبير، فى ظل الحديث عن استخدام التقنيات التكنولوجية.

وأشار "الخشب" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون المرور يجب أن يشمل عددا من المواد التى تتعلق بالتحليل الدوري للسائقين، خاصة أن هناك انتشارا كبيرا لمتعاطي المخدرات بين السائقين، وإجراء الاختبارات اللازمة والدقيقة للحاصلين على رخص القيادة، حتى لا تحدث فوضي، وعدم قيادة بدون ترخيص.

ولفت عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إلى أن تأخر إصدار قانون المرور الجديد، لا يسبب مشكلة، فى ظل وجود قانون المرور القديم، وما به من عقوبات تحتاج فقط إلى التفعيل، وهو أمر نفتقد إليه دائما.

وأكد النائب أن التأخر فى إصدار قانون المرور يرجع إلى حرص المسئولين على خروج القانون بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن معا، ولتقليل نسبة الحوادث.

كان النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، صرح بأنه من الصعب خروج قانون المرور وإصداره فى الوقت الحالي، نظرا لما يحتويه من مواد تحتاج إلى تعديل، فضلا عن أن كثيرا من هذه المواد مأخوذة من قوانين المرور، بمدن عالمية، مثل مدينة دبي.

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