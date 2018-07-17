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أخبار البلد

وزير كويتى: العلاقات الكويتية المصرية ارتقت للشراكة الاستراتيجية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:43 م
عادل الخرافي
عادل الخرافي
أ ش أ
أكد عادل الخرافي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي وزير الإعلام بالإنابة، أن العلاقات الكويتية - المصرية تاريخية وراسخة، مشددا على أن العلاقة بين البلدين ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأشار الخرافي- فى تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، على هامش مشاركته فى احتفال السفارة المصرية بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو- إلى أن تلك الشراكة الإستراتيجية تمتد إلى شتى المجالات؛ السياسية، والثقافية، والإعلامية، والعسكرية، والاقتصادية.

وأضاف أن العلاقة الأخوية بين مصر والكويت، شهدت عبر التاريخ العديد من صور التعاون الثنائي والتنسيق فى المواقف والرؤى، مشيرا إلى أنه بهذه المناسبة، يستذكر الكويتيون بكل اعتزاز اختلاط دماء الشهداء من الشعبين الشقيقين فى عدد من الحروب التي شهدها البلدان، خاصة 1967، و1973، وحرب تحرير الكويت.

وشدد على حرص الكويت على دعم وتعزيز علاقاتها المتنوعة مع مصر، على كافة الأصعدة وفى كافة المجالات، معربا عن شكره لسفير مصر لدى الكويت طارق القوني على دعوته الكريمة، وحسن الاستقبال.

وقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي تهانيه إلى الشعب المصري، بمناسبة احتفاله بالذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو، متمنيا لمصر قيادة وحكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار، وأن يحفظ مصر "بيت العرب جميعا"، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن تواصل جهودها فى تدعيم الأمن والسلم العربي.

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