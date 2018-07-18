ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

علاء عابد: وجود جورج اسحاق في المجلس القومي لحقوق الإنسان عار على مصر

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:30 ص
جورج اسحاق
جورج اسحاق
كريم الخطيب
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا يستغرب من تصريحات و تطاول جورج اسحاق علي الدولة ورموزها ومؤسساتها الوطنية لهدم الدولة.

وأضاف "عابد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"المذاع على قناة "المحور" أن وجود جورج اسحاق في المجلس القومي لحقوق الإنسان عار علي مصر، مشيرا الي ان الكل يعلم جيدا الظروف التي تعين فيها جورج اسحاق.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم برفع دعوى قضائية ضد جورج إسحاق بسبب ادارة الفتنة والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية وهو فقد رشده ولا يعلم شيئا عن الوطنية وهو سبة في جبين المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتابع: سأحاسب جورج اسحاق قضائيا علي هجومه علي رموز الدولة، وسأحارب لإقالته من المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفا أن جورج إسحاق يعمل لصالح قنوات مأجورة ويعمل ضد مصر ولا يسعي لعلاج المشكلة، وأشكك في وطنيته.

ترشيحاتنا

وداعا للنيش والصيني والسفرة.. قرية بالشرقية تحدد قائمة موحدة العروسة

صدى البلد: تعاقد شوبير مع القناة سارٍ حتى منتصف 2019

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

رئيس رابطة الليجا: رونالدو رحل إلى يوفنتوس لأسباب مالية

لفتة إنسانية لـ الخطيب بفندق إقامة الأهلي قبل لقاء تاونشيب ..فيديو

ltc توقف برنامج نجم الجماهير وتحول مقدمه للتحقيق بسبب الأهلى

الأهلي يكشف مدى إصابة وليد سليمان.. ويحدد خطواته نحو بطولة أفريقيا

مسئول شاطئ النخيل: 8 حالات غرق لعدم الالتزام بالتعليمات.. فيديو

مفاجأة.. عودة الحاجة سعدية للقاهرة خلال ساعات

فلسطيني يتبرع لبناء كنيس باسم مستوطن يهودي

المتحدث باسم الأهلي يكشف حقيقة القبض على بعض مشجعي النادي

مفاجآت بالجملة فى تشكيل الفيفا المثالي لبطولة كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

فيديو

صبري فواز يطالب رشا نبيل بفاصل إعلاني لهذا السبب .. فيديو
برلماني: الإقامة بوديعة ليست ابتكاراً مصرياً.. فيديو
علاء عابد: وجود جورج اسحاق في المجلس القومي لحقوق الإنسان عار على مصر
رئيس شعبة الدخان: نعمل على إنتاج سجائر تتناسب مع محدودي الدخل.. فيديو
التموين: إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجاً بداية من أغسطس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟