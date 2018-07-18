علاء عابد: وجود جورج اسحاق في المجلس القومي لحقوق الإنسان عار على مصر

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا يستغرب من تصريحات و تطاول جورج اسحاق علي الدولة ورموزها ومؤسساتها الوطنية لهدم الدولة.





وأضاف "عابد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"المذاع على قناة "المحور" أن وجود جورج اسحاق في المجلس القومي لحقوق الإنسان عار علي مصر، مشيرا الي ان الكل يعلم جيدا الظروف التي تعين فيها جورج اسحاق.





وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم برفع دعوى قضائية ضد جورج إسحاق بسبب ادارة الفتنة والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية وهو فقد رشده ولا يعلم شيئا عن الوطنية وهو سبة في جبين المجلس القومي لحقوق الإنسان.



