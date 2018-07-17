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حب الوطن يزرع 1000 شجرة بالقاهرة.. غدا

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:45 م
زراعة الأشجار
زراعة الأشجار
أحمد أيمن
يبدأ ائتلاف حب الوطن، المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بزراعة ١٠٠٠ شجرة، ابتداءا من غد الأربعاء، في حي مصر القديمة بالقاهرة في العاشرة صباحا أمام نفق الملك الصالح.

من جانبه أكد الدكتور أسامة عقبي المتحدث الرسمي بإسم ائتلاف حب الوطن، أننا مستمرون في العطاء، بتبني مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزراعة مليون شجرة، من خلال زراعة ثلاثين ألف شجرة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، و نبدأ غدا في القاهرة، و بعد غد الخميس، بزراعة ١٠٠٠ شجرة في إمبابة بمحافظة الجيزة، شارع المحطة في العاشرة صباحا.

وأضاف عقبي، أن ذلك يؤكد الدور الخدمي المتميز لائتلاف حب الوطن، والعمل على تقديم المزيد من الخدمات في كافة المجالات قدر المستطاع، مساهمة في بناء الدولة المصرية، و تحقيق التنمية التي يصبو إليها المواطن المصري.

يأتي ذلك بالتعاون بين ائتلاف حب الوطن ومحافظتي القاهرة و الجيزة و نقابات الزراعيين و العاملين بالنظافة والتجميل.

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