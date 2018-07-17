حجب نتيجة طالبة بالثانوية العامة لإبلاغها عن حالة غش بالامتحانات

قالت إسراء رضا، الطالبة بالصف الثالث الثانوي، إنها أثناء تواجدها في إمتحان اللغة الفرنسية لاحظت قيام طالبة بالغش، فقامت بإبلاغ مراقب اللجنة بالواقعة وقام بتحرير محضر غش وطلب مني التوقيع كشاهدة على المحضر، ولكن صاحبة الواقعة رفضت التوقيع فكتب أنها ممتنعة عن التوقيع.



وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، قائلة:" يوم النتيجة فوجئت بأن نتيجتي محجوبة.. وتسجيل محضر الغش باسمي ووضعه في ورقة إجابتي".



وتابعت:" والدي حرر محضرا للتأكيد على عدم صحة الأمر.. ووالد الفتاة صاحبة الواقعة هددنا".

