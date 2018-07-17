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سياسى أمريكى يكشف سبب فضح بى بى سى ممارسات قطر الإرهابية في المنطقة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:49 م
صفقات قطر المشبوهة
صفقات قطر المشبوهة فى المنطقة
مـيــس رضــا
قال الدكتور هاشم كريم المحلل السياسي الأمريكى إن تحرك قناة الـ بى بى سى ولأول مرة ضد قطر بنشر وثائق تدينها بالإرهاب يأتى فى سياق تفاقم ممارسات الدوحة المشبوهة فى المنطقة.

وأوضح "كريم"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن البى بى سى وغيرها من وسائل الإعلام العربية والعالمية تعى جيدا مخططات قطر فى المنطقة منذ سنوات بعيدة وأجندتها مع إسرائيل ولم تعلن عنها بصورة أو بأخرى ولكن مع تزايد الوضع وعندما فاق الحد بادرت بى بى سى بفضح الممارسات على مرأى ومسمع قبل أن تخرج المنظمات الأممية بهذه التقارير وكأنها صاحبة السبق .

وأضاف "المحلل السياسى الأمريكى"، أن الدول التى تستهدف زعزعة المنطقة تلجأ لقطر لأنها تعلم جيدا مخططاتها في المنطقة ولاترفض الصفقات المشبوهة.

ونشرت اليوم قناة بي بي سي البريطانية تقريرًا يدين قطر فى أكبر عملية إرهابية بالوثائق التى كشفت عن قيمة التمويل كانت مليار و150 مليون دولار أنفقتها قطر فى عمليات إرهابية.

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