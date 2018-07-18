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صبري فواز عن سبب نجاحه: كله بأوان .. فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:09 ص
صبري فواز
صبري فواز
هاني حسين
قال الفنان صبري فواز، تعليقا على نجاحاته الكبيرة في الفترة الأخيرة، قائلا:" كله بآوان .. واللي ربنا يبعتله شقاه في شبابه يبقى ربنا راضي عنه".

وأضاف " فواز " في حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، قائلا:" الدراما عرفتني بمجموعة كبيرة من الوسط الفني، ولكن النقلة الحقيقية كانت مع المخرج خالد يوسف في الأعمال السينمائية « دكان شحاته، وكلمني شكرا، وكف القمر».

وتابع:" أدواري في الدراما كانت صغيرة ولكن عقب النجاح الكبير في السينما زاد حجم أدواري في الدراما ومنها دوري في «نيران صديقة، والسبع وصايا، وأفراح القبة، ورمضان كريم»".

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