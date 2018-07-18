صبري فواز عن سبب نجاحه: كله بأوان .. فيديو

قال الفنان صبري فواز، تعليقا على نجاحاته الكبيرة في الفترة الأخيرة، قائلا:" كله بآوان .. واللي ربنا يبعتله شقاه في شبابه يبقى ربنا راضي عنه".



وأضاف " فواز " في حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، قائلا:" الدراما عرفتني بمجموعة كبيرة من الوسط الفني، ولكن النقلة الحقيقية كانت مع المخرج خالد يوسف في الأعمال السينمائية « دكان شحاته، وكلمني شكرا، وكف القمر».



وتابع:" أدواري في الدراما كانت صغيرة ولكن عقب النجاح الكبير في السينما زاد حجم أدواري في الدراما ومنها دوري في «نيران صديقة، والسبع وصايا، وأفراح القبة، ورمضان كريم»".

