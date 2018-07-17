شاهد.. لحظة ظهور إعصار من النار بأريزونا الأمريكية

نشر موقع فضائية "روسيا اليوم" فيديو جديدا للحظة اصطدام إعصار فوق سهوب البراري بولاية أريزونا الأمريكية.



ووضع الموقع صور الزوجين الأمريكيين كريس ماكي وآن ماكي لإعصار فوق سهوب البراري في ولاية أريزونا.



وهب الإعصار بالتزامن مع حريق في سهوب البراري على ضفة نهر كولورادو، مما تسبب بمشهد طبيعي نادر، حيث تحول الإعصار إلى ما يشبه عمودا من النار في السماء.