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فن

بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ وأشرف زكى أول الحضور.. صور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:06 ص
صدى البلد
سمر سعد تصوير محمد يحيى
بدأ منذ قليل حفل زفاف الفنان الشاب محمود حافظ ، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، على عروس من خارج الوسط الفني.

وحرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على أن يكون أول الحضور لتقديم التهاني للعروسين بزفافهم السعيد.

يذكر أن محمود حافظ، ممثل مصري خريج المعد العالي للفنون المسرحية، وقدم العديد من الأعمال المسرحية منها مسرحية (رئيس جمهورية نفسه) مع الفنان محمد رمضان، كما ظهر بدور رجل صعيدي يُدعى (الدكش) في مسلسل (السبع وصايا) ، واخر أعماله مسلسلي "طايع وأرض النفاق" في رمضان الماضي.
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ وأشرف زكى أول الحضور.. صور
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ وأشرف زكى أول الحضور.. صور
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ وأشرف زكى أول الحضور.. صور
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ وأشرف زكى أول الحضور.. صور
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ وأشرف زكى أول الحضور.. صور
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ وأشرف زكى أول الحضور.. صور
بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ وأشرف زكى أول الحضور.. صور

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