تشريعية البرلمان : ليس من حق المتجنس الحصول على الدعم

كشف النائب إيهاب الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التفاصيل الكاملة الخاصة بتعديلات قانون الإقامة والجنسية المصرية.





وقال "الخولي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" إن مشروع قانون الإقامة والجنسية المصرية الجديد لا يعطي الحق للمتجنس الحصول على بطاقة التموين لأنه لا يستحق الدعم، ولم يباشر الحقوق السياسية مثل المواطن المصري من أبوين مصريين.



