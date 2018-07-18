ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تشريعية البرلمان : ليس من حق المتجنس الحصول على الدعم

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريـم الخـطيب
كشف النائب إيهاب الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التفاصيل الكاملة الخاصة بتعديلات قانون الإقامة والجنسية المصرية.

وقال "الخولي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" إن مشروع قانون الإقامة والجنسية المصرية الجديد لا يعطي الحق للمتجنس الحصول على بطاقة التموين لأنه لا يستحق الدعم، ولم يباشر الحقوق السياسية مثل المواطن المصري من أبوين مصريين.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يجوز لمن حصل علي الجنسية حق الانتخاب دون الحق في الترشح، أو أداء الخدمة العسكرية، موضحًا أنه ليس كل من وضع الوديعة يحصل على الجنسية، وهناك ضوابط معينة للأشخاص المتقدمين للحصول على الجنسية .

ترشيحاتنا

شاب يقتل والده طعنًا لمنعه من إعطائه الدواء بالشرقية

مطار دبي يلغي مئات الرحلات الجوية لمدة 45 يوما

أحمد موسى يكشف القصة الكاملة لتمويل قطر جماعات إرهابية بالعراق

ننشر تفاصيل شكوى النادي الأهلي ضد برنامج نجم الجماهير

برشلونة يسعى للتعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس الهولندي

وليد أزارو أفضل لاعب في مباراة الأهلي وتاونشيب

زوجة أمير قطر تحرض ضد السعودية: مكة ليست مستقلة كالفاتيكان

الأهلي ينهي صياما تهديفيا دام 222 دقيقة بأبطال إفريقيا.. وأزارو الهداف

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

تامر الشهاوي يوضح أنواع الإقامات في مصر ومشروع منح الجنسية الجديد

بدء حفل زفاف الفنان محمود حافظ وأشرف زكى أول الحضور.. صور

علقة موت لـ لص أثناء محاولته سرقة شقة بالمعصرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

فيديو

تشريعية البرلمان : ليس من حق المتجنس الحصول على الدعم
صبري فواز: الفن مفيهوش نمبر وان .. فيديو
تامر الشهاوي يوضح أنواع الإقامات في مصر ومشروع منح الجنسية الجديد
صبري فواز عن سبب نجاحه: كله بأوان .. فيديو
صبري فواز: أتمنى تجسيد شخصية بليغ حمدي في عمل درامي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟