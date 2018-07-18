رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية لـ صدى البلد: نتعاقد على 1300 عربة و80 جرارا نهاية 2019.. وشركاء في بناء وتطوير الدولة.. التوافق قضى على انقسامات الاتحاد

عبد الفتاح فكري لـ"صدى البلد":

تثبيت العمالة وتسوية أوضاع العاملين في الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة

التوافق أبعدنا عن الانقسامات داخل الاتحاد

نسعى لتوفير الخدمات المتميزة للعمال

نقوم بعمل دوارات للعمال لتثقيفهم

لأول مرة تجري انتخابات عمالية منذ 12 عاما، بالإضافة إلى انتخابات لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، فلماذا تأخرت؟



حدثنا عن دور التوافق في اختيار رئيس الاتحاد بدلا من إجراء الانتخابات؟

كيف أدارت وزارة القوى العاملة الانتخابات؟



كيف ترى استمرار رؤساء النقابات العامة القديمة في مناصبهم وفوز أغلبهم بالتزكية؟

ماذا عن رؤية الدولة لاتحاد العمال وكيفية مساندته؟

على نطاق السكك الحديدية، ما الخطة الاستراتيجية لعمل رئيس النقابة العامة ودوره في تفعيلها؟

ما آليات عمل النقابة في توفير جميع أو ضمان الخدمات الصحية والتأمينات والمعاشات؟

دور النقابة في توعية العاملين بالمصانع، بكيفية المطالبة بحقوقهم، والالتزام بواجباتهم تجاه العمل؟

ماذا عن التطورات في السكك الحديدية في الفترة القادمة؟

بعد نجاح الانتخابات النقابية، يواجه رؤساء النقابات العديد من التحديات في ظل المرحلة الراهنة، ومن أهمها تأهيل العمال تثقيفيا ومهنيا، علاوة على مناقشة المشاكل التي تواجه العمل النقابي."صدى البلد" أجرى حوارا مع إبراهيم فكري، رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية، لمناقشة الاستراتيجيات التي تناقشها النقابة خلال الفترة القادمة، وإلى التفاصيل..تأخرت الانتخابات العمالية لعدم استقرار الأوضاع العمالية بعد ثورة يناير التي أنتجها سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي أدت إلى غلق كثير من المصانع ووقف حال العمال، ولكن عندما استقرت الأحوال الأمنية والسياسية والاقتصادية، بادرنا بتنظيم انتخابات حرة نزيهة وأجريت على مستوى الجمهورية بشفافية تامة.أما عن المشاكل، فكانت شبه منعدمة لأن من يحرس الانتخابات ويخاف عليها عمالها، بالإضافة إلى الإشراف القضائي النزيه، والقانون الجديد رقم 217 لسنة 2017 أعطى حرية الاختيار للنقابة العامة أو رئيس اللجنة أو رئيس الاتحاد بالانتخابات من خلال الجمعية العمومية، وتعتبر ميزة كبيرة أعطاها القانون، بدلا من قانون رقم 35 الذي يعيق العملية الانتخابية.الاتحاد العام لعال مصر هو الهرم الأكبر للعمال ورمز لهم، وعلى المستوى الشخصي كنت أفضل التوافق بين الرؤساء، على الرغم من دخولي الانتخابات بجميع مراحلها حتى الفوز بمنصب رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية، واستقر رؤساء النقابات العامة بالاتحاد على التوافق على جبالي المراغي، رئيس الاتحاد السابق ونائب في البرلمان، كونه يتمتع بحب شديد وشعبية كبيرة والتفاف الجميع حوله،وأؤكد أن الانقسامات لم يبق لها مكان بين رؤساء النقابات العامة، والتوافق جاء في مصلحة الاتحاد للوقوف على قلب رجل واحد والعمل كيد واحدة بتوحيد جهود الاتحاد.وزارة القوى العاملة كان لها دور كبير في إدارة الانتخابات العمالية، ولكن توجد بعض السلبيات في المرحلة الأولى تم تلافيها في المرحلة الثانية، وكانت أبرز المشاكل تأخر ظهور الكشوف الأولية والنهائية للانتخابات العمالية، خاصة في محافظة القاهرة لكثرة الأعداد.فوز عدد من رؤساء النقابات بالتزكية دليل قاطع على ثقة العمال في قيادتهم وأنهم أعطوا الكثير في المرحلة السابقة، وأنهم عملوا لمصلحة العامل طول فترة القيادة، وذلك يعطي ثقة كبيرة في رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات العامة، ويأتي ذلك رغم فتح أبواب الترشح في الانتخابات.دور العمال وطني قومي وهم شركاء في المسئولية والتطوير والإنتاج، ومن يقوم ببناء مصر هم عمالها الذين أنشأوا الكباري والمصانع، ويتحملون مسئوولية تطوير مصر في عهد الرئيس السيسي.وضعنا خطتنا الاستراتيجية في مجلس إدارة النقابة العامة للسكك الحديدي، ومن أولويات عملنا تثبيت العمالة الموسمية وتتضمن حوالي 1350 عاملا، وتسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات من دفعة 2016 2017، وتنمية حساب مكافأة الخدمة الخاصة بالعاملين والعمل على توفير خدمات طبية واجتماعية، ونطالب بتحسين أجور العاملين، ونحن متعاونون مع الوزير هشام بركات لتحقيق جميع مطالبنا، ونأمل في تحقيق إنجازات مبشرة.نعمل على توفير درجة عالية من الخدمات لأبناء النقابة الشرفاء، وذلك من خلال مصيف بورسعيد لترفيه العمال، وبالتعاون مع شركة المشروعات لفرش هذا المصيف، ويكون أول مصيف للسكة الحديد، ومن الممكن أن نلحق شهرا اثنين هذا الموسم.على عاتقنا توعية العامل بواجباته وحقوقه، ولا نتوانى في جهودنا لخدمة العمال في أي مكان، ونسبق العامل في طلبه أو مشكلته المدروسة طبقا للقانون ونقف خلفه لأخذ حقه، أما إذا كانت مشكلة غير قانونية نوعي العامل أنه ليس له حق ولا يجوز السير معه فيها، وعلى الجانب الآخر يتم عمل دورات تدريبية وتثقيفية للنقابيين الجدد التي بلغ التغير فيها 85%، ليكونوا على قدر كاف من المسئولية.تشهد خطوط السكك الحديدية تطورات كبيرة في عهد الرئيس السيسي، من خلال التعاقد علي 1300 عربة و 80 جرارا لانعاش الخطوط الجديدة والحصول علي خدمة متميزة تليق بشعب مصر علي نهاية 2019، تستطيع ان تضبط ساعتك علي القطار.ماذا عن مشاكل السكك الحديدية؟توجد بعض المشاكل الفنية والهندسية تندرج تحت قطع الغيار والقضبان المتهالكة، وجار إصلاحها بالتعاون مع الإدارة العامة للسكك الحديدية، ونبذل جهدا غير عادي على مدار 24 ساعة، وجهود العمال لا تتناسب مع الشغل المبذول.