بلدية المحلة يكشف تفاصيل عقده مع صفقة الزمالك الجديدة



كشف مصطفى الشامي، أمين صندوق فريق بلدية المحلة، التفاصيل الخاصة بعقد محمد حسن، لاعب دجلة السابق والذي انتقل إلى الزمالك، في الميركاتو الصيفي.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "محمد عندما انضم لفريق البلدية في الموسم قبل الماضي، كان يقينه بأنه سيعود إلى الدوري الممتاز مرة أخرى، لذلك وضع شرطا جزائيا في عقده 275 ألف جنيه".



وأردف: "بعد تألق اللاعب في منتصف الموسم بدأت العروض تنهال عليه، وبعلاقتي الجيدة معه قمنا بإلغاء الشرط الجزائي ومد سنوات التعاقد".



وأكمل: "بعد انتهاء الموسم وصلت الكثير من العروض للاعب لكنه استقر على وادي دجلة وقمنا بإبرام التعاقد ووضعنا شرطا بحقنا في 15% من إعادة بيع اللاعب مرة أخرى".



وأوضح: "أيضا كان من ضمن الصفقة معسكر إعداد للفريق، بجانب الحصول على مهاجم فريق الشباب بدجلة".