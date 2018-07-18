وزير التموين يبحث إنشاء سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية بالمحافظات

اجتمع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بمجموعة من السلاسل التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من قيادات الوزارة وجهاتها التابعة تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية فى دعم جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



واستعرض المصيلحى فرص تنفيذ برامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ممثلًا فى الشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، أخذًا في الاعتبار ما تمتلكه مصر من سوق كبير فضلًا عما يتوفر من منافذ حكومية قائمة يمكن تجهيزها وتطويرها لاستغلالها بالصورة الأمثل.



وقد تم الاتفاق على اعداد مجموعة من الصيغ والنماذج التشاركية للتعاون، مع وضع الاطار القانونى اللازم لذلك والذى ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص ويحدد الواجبات والمسئوليات لكل طرف بما يضمن المحافظة على أصول الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل.



وتم الاتفاق على استمرار الحوار للوصول الى الصيغة التى تدعم مفهوم المشاركة والحفاظ على مصالح كافة الأفراد على ان يتم عقد اجتماع بعد 10 ايام للمتابعة.