ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

فينجر: نادم على 22 عامًا قضيتها مع آرسنال

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:44 م
صدى البلد
نور عادل
قال آرسين فينجر إن استمراره في تدريب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حوالي 22 عامًا، ربما يكون أكبر الأخطاء التي ارتكبها في مسيرته، مضيفًا أنه نادم على التضحية "بكل شي" من أجل الوظيفة.

وترك المدرب الفرنسي (68 عامًا)، والذي تم تعيينه في أكتوبر 1996، النادي الواقع في شمال لندن في نهاية الموسم الماضي بعد أن حقق 3 ألقاب في الدوري وسبعة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي مقابلة مع إذاعة آر.تي.إل الفرنسية قال فينغر إنه سيتخذ قرارًا بشأن مستقبله في "الأشهر القليلة المقبلة".

وردًا على سؤال عن أكبر الأخطاء التي ارتكبها في مسيرته قال المدرب الفرنسي: "ربما الاستمرار في النادي نفسه لمدة 22 عامًا، أنا شخص يحب الأشياء الجديدة، وأحب التغيير، لكن أحب التحديات أيضًا، كنت أشعر وكأنني سجين في هذا التحدي".

واعترف فينغر بأنه كان مهووسًا بضمان نجاح آرسنال في الملعب، مضيفًا أن التضحية بحياته الشخصية كانت واحدة من أقسى متطلبات وظيفته كمدرب.

وتابع: "أنا نادم على التضحية بكل شيء لأنني أدركت أنني أصبت الكثير من الناس حولي بالألم، أهملت أسرتي وأهملت العديد من المقربين مني، لكن الشخص المهووس بشيء ما هو شخص أناني في سعيه نحو ما يحب، يتجاهل الكثير من الأشياء الأخرى".
وقال فينغر إنه مقتنع بأن تييري هنري وباتريك فييرا لاعبي آرسنال السابقين اللذين يعملان حاليًا في مجال التدريب، يتمتعان بكفاءة تمكنهما من تحقيق النجاح على أعلى المستويات.

وتولى فييرا أخيرًا تدريب نيس الفرنسي بينما استقال هنري، الذي عمل مساعدًا لروبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا في كأس العالم الأخيرة، من عمله كناقد في سكاي سبورتس ليصبح مدربًا.

لكن فينجر حذر الثنائي الفرنسي من التضحيات التي تحيط بمجال العمل في التدريب.

وقال: "يتم سؤالي في كثير من الأحيان عما إذا كان تييري هنري وباتريك فييرا سيحظيان بالنجاح في مجال التدريب ودائمًا ما تكون إجابتي نعم، يمتلكان كل المميزات.. الذكاء وخبرة كرة القدم، لكن هل يرغبان في التضحية من أجل التدريب فقط؟ إنه السؤال الذي يدور بخلدك ليلًا نهارًا".

ترشيحاتنا

شاب يلقي بنفسه من الطابق الثامن بالطالبية.. والتحريات: مريض نفسي

بطن بيونسيه المنتفخ يثير التساؤلات.. صور

3 جنيهات تراجعا في سعر الذهب بمصر اليوم

رونالدو يغيب عن مواجهة يوفنتوس وريال مدريد

مفاجأة صادمة.. ترامب أصدر هذا القرار قبل لقائه ببوتين مباشرة

مصر للطيران تنفي إعلانها وظائف خاصة بالضيافة الجوية

قاسم باشا يكشف حقيقة رحيل تريزيجيه

تفاصيل الاعتداء على الطفلتين المعنفتين في السعودية وسحبهما من أمهما

اتحاد الكرة: الأمن هو صاحب القرار في عودة الجماهير

بايرن يبحث عن بديل لخاميس

تعرف على كيفية التسجيل في قانون التأمين الصحى الجديد.. فيديو

المرور: انقلاب سيارتين على الدائرى وداخل نفق الشاذلي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

استوحي مكياجك من هيدي كرم..صور

سعر صادم لحذاء ملكة إسبانيا.. صور

رقيقة خجولة وقوية عند اللزوم.. لماذا بدأت فتيات سيناء في لعب المصارعة.. فيديو وصور

شاهد .. لحظات رومانسية بين جاستين بيبر وهايلي بالدوين

فيديو

بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو
إعادة مستحقي التموين المستبعدين بالخطأ.. فيديو
سعفان يتابع حادث إشعال مصري النار في نفسه بميلانو.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟