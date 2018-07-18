تفاصيل الاعتداء على الطفلتين المعنفتين في السعودية وسحبهما من أمهما

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أن وحدة الحماية الاجتماعية داخل مدينة جدة بالأراضي السعودية، توصلت إلى الطفلتين المعنفتين في السعودية، واللتان تعرضت إحداهما إلى تعنيف من أمهما، وفق ما ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وثقته المعتدية عن الطفلتين المعنفتين في السعودية.



وأكدت مصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن فرق الحماية عملت على تأمين الطفلتين المعنفتين في السعودية ويدعيان جوري وجود، وسحبهما من والدتهما، وتسليمهما لإحدى قريبات الأب، والذي تتواصل معه في الوقت الحالي الجهات المعنية.



وبينت المصادر أنه فور الوصول إلى الطفلتين المعنفتين في السعودية، أحيلتا إلى أحد مستشفيات جدة؛ لإجراء الفحوصات الطبية والتحقق من سلامتهما؛ ولا تزال التحقيقات مستمرة في القضية؛ إذ تجرى عملية إحالة الأم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو للطفلتين المعنفتين في السعودية، والذي أظهر سيدة تعنف رضيعة، بخنقها حتى بدأ شحب وجهها، دون مبالاة لصرخات وبكاء الطفلة، كَذَلِكَ على الجانب الآخَر أظهر الفيديو الذي وثقته السيدة، قيامها برفعها وإسقاطها حتى يرتطم رأسها بالأرض.



وتفاعلت الوزارة سريعا مع حالة الطفلتين المعنفتين في السعودية المتداولة، إذ غرد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، على حسابه الموثق على تويتر، مؤكدا أن مركز بلاغات العنف الأسري حَصَّل بلاغ التعنيف، ووجَّه طلبًا عاجلًا إلى الجهة الأمنية المختصة لتزويد وحدة الحماية الاجتماعية بمعلومات حول الحالة، داعيًا من تتوفر لديه معلومات للاتصال على رقم 1919، موضحا لاحقا أنه تم التوصل إلى الرضيعة المعنفة.



ومن جهته، أكد المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي، أن رئيس الهيئة بندر بن محمد العيبان أَبْرَزَ توجيهاته باتخاذ الإجراءات النظامية مع جهات الاختصاص حيال الطفلتين المعنفتين في السعودية.