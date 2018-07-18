الشرطة البريطانية: زجاجة عطر وراء ثاني حادث اغتيال بغاز الأعصاب بلندن

كشفت جهات التحقيق في حادث تسمم زوجين بغاز الأعصاب في امبيسوري في بريطانيا كثاني حادث من نوعه، عن أن الضحيتين اشتريا زجاجة عطر صغيرة يفترض أنها قد احتوت على يسمى غاز الأعصاب "نوفيشوك"، الذي يُزعم أنه استخدم ضد الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في سالزبوري المجاورة.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن الخبراء المختصين لم يؤكدوا بعد ما إذا كانت المادة المستخدمة في حادث أميسبوري من نفس النوع المستخدم في محاولة الاغتيال في ساليزبوري.



وقد كشف شقيق تشارلي رولي، وهو في حالة حرجة بعد تعرضه للتسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك، أن زوجته المتوفاة داون ستراجوس قد رشت العطر من زجاجة صغيرة، اشتراها الزوجان.



ويستشهد راولي، وفقا لتصريحات أدلى بها لصحيفة "ديلي ميل" قائلًا إن أخاه أخبره أن "هذه التفاصيل الخاصة كانت عالقة في ذهنه"، على الرغم من أنه لم يتذكر ما حدث بعد ذلك.



ووفقًا لما ذكره تشارلي رولي، الذي استشهد به أحد أقاربه، فإنه قد يتذكر بشكل غامض "وجود رائحة غريبة من نوع الأمونيا في العطر".

