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فن

حرب كرموز يحقق 302 ألف جنيه

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:31 م
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم حرب كرموز إيرادات منخفضة أمس الثلاثاء 301 الف و222 جنيها.

"حرب كرموز" من بطولة أمير كرارة، محمود حميدة، مصطفى خاطر، النجم العالمى سكوت آدكنز، روجينا، إيمان العاصي، مصطفى منصور، محمود حجازي، عمر زكريا، وآخرين، من إنتاج وقصة محمد السبكي، وسيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمي.

ويجسد أمير كرارة ضمن الأحداث شخصية ضابط يدعى "الجنرال يوسف المصري"، يحاول إنقاذ فتاة، بعد أن قام عساكر الإنجليز باغتصابها فيتدخل كرارة لكى ينقذها ويدخل فى حرب معهم.

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