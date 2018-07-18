انطلاق منظومة النظافة بحي مصر الجديدة

أطلق المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اليوم منظومة النظافة الجديدة بحى مصر الجديدة عقب انتهاء عقد الشركة الأجنبية المنوط بها نظافة الحي.



ويعد رابع أحياء المنطقة الشرقية يتم تفعيل المنظومة الجديدة به وتتولى هيئة النظافة المسؤولية، واستعرض المحافظ متفقدا معدات النظافة الجديدة المقرر دخولها الخدمة داخل الحى وكذلك اصطفاف 300 عامل ذو زي موحد خاص سيتولون المهمة بالتقسيم على ثلاثة ورديات على مدار اليوم.



وأكد المحافظ، أن نجاح واختلاف تلك المنظومة يأتى من اعتمادها بشكل رئيسي على انتظام منظومة الجمع السكنى والتجارى من المنازل والمحال بواسطة شركات صغيرة ومتعهدي نظافة تحت إشراف هيئة نظافة وتجميل القاهرة ، مع عدم وجود مجال لصناديق المخلفات داخل الشوارع ، وبالتالى القضاء على انتشار ظاهرة الفريزة والنباشين التى عانت منها معظم احياء القاهرة ، على أن يتم النقل مباشرةً من المتعهدين الى محطات المناولة الثابتة أو المكابس المتحركة لتجميع القمامة ونقلها اولاَ بأول الى المقالب العمومية، مشيراَ الى ضرورة الحرص على اختيار عمالة صغيرة السن مع التأكد من حصولهم على رواتب مجزية ومراعاتهم اجتماعيا لتحمل ظروف العمل وتخصيص زي جديد للعمال ليظهروا بمظهر لائق.



وشدد على إلغاء التعاقد فورا مع أي متعهد يخل بشروط العقد المتفق عليه، موضحا أنه بعد ثبات نجاح تلك المنظومة فى الأحياء التى انطلقت بها وعددهم 12 حيا جار التجهيز لتعميمها اتباعًا على باقي الأحياء مع إنتهاء العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية.



وصرح محسن مأمون رئيس مجلس ادارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أنه بالتنسيق مع اجهزة حى مصر الجديدة تم تقسيم الحى الى أربعة مربعات هى مربع الماظة والبستان ومنشية البكرى وابن سندر على ان يتولى تغطية جميع مناطق ومربعات الحى 9 متعهدين للجمع السكنى ، بالاضافة الى توفير مجموعة من المعدات اللازمة للمساعدة فى أعمال النظافة بنطاق الحى وتتمثل فى 6 سيارات ذات مكابس سعة 27 طنا، و10 سيارات سعة 2 طن و8 عربات سعة 4 اطنان ولوادر بأحجام مختلفة ، بالإضافة الى تبرع جمعية مصر الجديدة بعدد 5 سيارات سعة 4 اطنان وتخصيصها لدعم منظومة النظافة بالحى ، وتم توفير العمالة المدربة اللازمة لعمل على مدار ثلاثة ورديات وعددهم 300 عامل.



وناشد المحافظ المواطنين استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية وهيئة النظافة في المنظومة الجديدة ، فالمواطن شريك أساسي في نجاحها خاصة عند التزامه بالقواعد الموضوعة بعدم إلقاء القمامة في الشارع وإعداد المخلفات في الوقت المحدد للجمع السكني، مشدداَ على تفعيل القرارات الخاصة بتوقيع غرامات فورية تتراوح ما بين ألفين و20 ألف جنيه على من يلقي المخلفات والقمامة بالطريق العام طبقا للقانون، إلى جانب أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الأهلية والكيانات الاقتصادية في التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة وتجميل البيئة المحيطة.