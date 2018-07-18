رئيس طيران الإمارات: عدد الركاب بين البلدين فى تزايد مستمر

صرح ثانى الأنصارى رئيس شركة طيران الإمارات بمصر، بأن عدد الركاب بين مصر والإمارات فى تزايد مستمر وذلك انعكاسا للعلاقات الطيبة بين البلدين.



وأشار فى تصريحات خاصة، إلى أن هناك ثلاث رحلات بين القاهرة ودبى يوميا وجاء افتتاح الصالة الجديدة لرجال الأعمال بمطار القاهرة تأكيدا لتميز علاقتنا مع مصر .



وأضاف أن صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة التى تم افتتاحها منذ أيام تعمل على ثلاث فترات يوميًا وتقدم خدماتها لدرجة رجال الأعمال وحاملى مزايا السفر ( الجولد )، مضيفا أن الشركة دائما تدرس أفضل الخيارات لتعزيز المزيد من الحركة الجوية بين البلدين الأشقاء وتوفير كل سبل الراحة للركاب بين القاهرة ودبى .