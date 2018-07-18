برلمانية: الرئيس السيسي يسعى لتوسيع نطاق الحوار بالشباب

أشادت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بتوجهات الرئيس السيسي الداعمة للشباب منذ توليه الرئاسة في 2014 حتى الآن، حيث يسعى الرئيس إلى المناقشة والتحاور مع جميع الشباب على اختلاف مؤهلاتهم وانتماءاتهم.



وأوضحت نصر في تصريحات خاصة، أن توجه الرئيس لشباب الجامعات يأتي انطلاقا من رغبته في توسيع نطاق المناقشة ليشمل جميع فئات الشباب بما فيهم الجامعي الذي لم تتسن الفرصة لبعضهم للقاء الرئيس، كما يسعى أيضا إلى الاستفادة من الأفكار والرؤى الشبابية في حل مشكلات البلاد السياسية والاقتصادية.



وطالبت عضو لجنة التعليم، شباب الجامعات باستغلال مبادرة الرئيس والإسراع في التسجيل والمشاركة في المؤتمر الوطني القادم لصناعة المستقبل ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة.



وكتب حساب الرئيس الرسمي على تويتر وفيسبوك: «انتظروا لقاء الرئيس المفتوح مع شباب الجامعات، لنتشارك معًا صناعة المستقبل والتحديات التي تواجهنا، خلال جلسة اسأل الرئيس على هامش فعاليات المؤتمر الوطني القادم للمشاركة».