عبدالعال يرأس الدورة الـ28 الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي.. السبت

تنعقد يوم السبت القادم الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربى برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس الاتحاد بمقر مجلس النواب.



وتعقد الجلسة الطارئة لرؤساء المجلس والبرلمانات العربية بناء على طلب دولة الكويت وعدد من الدول العربية لبحث تداعيات قضية القدس فى ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الاخيرة فى القضية الفلسطينية.



هذا وقد غادر اليوم الدكتور على عبد العال إلى العاصمة الصربية بلجراد بناء على الدعوة الموجهة من رئيسة البرلمان الصربى بمناسبة مرور 110 أعوام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



ومن المنتظر أن يلقى الدكتور على عبد العال غدًا كلمة فى البرلمان الصربى بهذه المناسبة يسبقها عقد اجتماع مع رئيسة البرلمان.