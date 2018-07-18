ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

عبدالعال يرأس الدورة الـ28 الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي.. السبت

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:28 م
علي عبدالعال رئيس
علي عبدالعال رئيس البرلمان
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود إبراهيم
تنعقد يوم السبت القادم الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربى برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس الاتحاد بمقر مجلس النواب.

وتعقد الجلسة الطارئة لرؤساء المجلس والبرلمانات العربية بناء على طلب دولة الكويت وعدد من الدول العربية لبحث تداعيات قضية القدس فى ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الاخيرة فى القضية الفلسطينية.

هذا وقد غادر اليوم الدكتور على عبد العال إلى العاصمة الصربية بلجراد بناء على الدعوة الموجهة من رئيسة البرلمان الصربى بمناسبة مرور 110 أعوام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن المنتظر أن يلقى الدكتور على عبد العال غدًا كلمة فى البرلمان الصربى بهذه المناسبة يسبقها عقد اجتماع مع رئيسة البرلمان.

ترشيحاتنا

الأهلي يكثف مفاوضات ضم متولي..ويكشف موقف الشحات

رونالدو ليس الأوحد.. 4 أساطير كروية غادرت قلاعها في 2018 .. صور

تنسيق الجامعات 2018.. زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات بنسبة 10%

حسن المستكاوي يعلق على فوز الاهلي امام تاونشيب البتسواني

تعرف على أول طلب غريب لكريستيانو رونالدو من يوفنتوس

الزمالك يعلن موعد انضمام فرجاني ساسي

ريال مدريد يتفق على صفقة كورتوا

المرور: انقلاب سيارتين على الدائرى وداخل نفق الشاذلي.. فيديو

والد نيمار يحسم قضية رحيل نجله عن سان جيرمان

حفيد كمال الشناوي نسخة طبق الأصل منه

اليوم.. لجنة التسويق بالأهلي تحسم موقف عقد رعاية النصف مليار

فينجر: نادم على 22 عامًا قضيتها مع آرسنال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوروبيون تركوا بلادهم للعيش هنا.. لماذا يقتل المسئولون أحلام قرية تونس.. فيديو

بث مباشر لعمليات قلب مفتوح بين مصر وأمريكا بمؤتمر دولى بالإسماعيلية

شاهد.. قصر ثقافة جمال عبدالناصر بـ بني مر في ذكرى ثورة يوليو

شاهد.. حقيبة ميلانيا ترامب المفضلة

استوحي مكياجك من هيدي كرم..صور

فيديو

طريقة تحضير مكرونة محشية للشيف نجلاء الشرشابي
البترول: نجحنا في توقيع 89 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية.. فيديو
بدء حجز الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية..فيديو
الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة .. فيديو
هالة السعيد: نتفاوض مع الأمم المتحدة على تمويل مشروعات بمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟