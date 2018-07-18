جروس ينقل معسكر الزمالك لـ التجمع الخامس بدلا من برج العرب

أكد أيمن حافظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن الجهاز الفني قرر نقل معسكر الفريق المقبل بعد العودة من ألمانيا من مكانه السابق في برج العرب ليقام في التجمع الخامس بالقاهرة.



وقال حافظ إن الفريق سيبدأ معسكره يوم 22 يوليو الجاري على أن يخوض خلاله وديتين مع الجونة يوم 24 والإنتاج الحربي يوم 26 من الشهر نفسه.



ويستعد الزمالك لانطلاق الدوري الممتاز في الموسم الجديد والذي يبدأه الزمالك بمواجهة بتروجت على استاد الجيش بالسويس يوم 31 الشهر الجاري في الجولة الأولى من البطولة.