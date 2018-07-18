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فن

مي سليم بعد طلاقها من وليد فواز: أفتخر بأخلاقك

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:19 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
نشرت الفنانة مي سليم عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة تحمل جملة "من العيب أن تفتخر بشيء لم تصنعه، فلا تفتخر بجمالك لأنك لم تخلقه، ولا تفتخر بنسبك لأنك لم تختاره، وإنما افتخر بأخلاقك فأنت من يصنعها".

وكان قد أعلن الفنان وليد فواز، انفصاله بشكل رسمي عن الفنانة مي سليم، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وذلك بعد زواج لم يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن وليد فواز ومي سليم رغم انفصالهما، سيجمعهما عمل فني جديد وهو فيلم "قرمط بيتقرمط"، بطولة الفنان أحمد آدم.

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مي سليم بعد طلاقها من وليد فواز: أفتخر بأخلاقك

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