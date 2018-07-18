مي سليم بعد طلاقها من وليد فواز: أفتخر بأخلاقك

نشرت الفنانة مي سليم عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة تحمل جملة "من العيب أن تفتخر بشيء لم تصنعه، فلا تفتخر بجمالك لأنك لم تخلقه، ولا تفتخر بنسبك لأنك لم تختاره، وإنما افتخر بأخلاقك فأنت من يصنعها".





وكان قد أعلن الفنان وليد فواز، انفصاله بشكل رسمي عن الفنانة مي سليم، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وذلك بعد زواج لم يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.



