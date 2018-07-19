حرب كرموز يتخطى الـ45 مليون جنيه في أسبوعه الخامس

نجح فيلم حرب كرموز في تحقيق إيرادات مرتفعة بعد مرور5 أسابيع على عرضه واستطاع أن يحقق 45 مليونا و954 ألفا و717 جنيها.



"حرب كرموز" من بطولة أمير كرارة، محمود حميدة، مصطفى خاطر، النجم العالمى سكوت آدكنز، روجينا، إيمان العاصي، مصطفى منصور، محمود حجازي، عمر زكريا، وآخرين، من إنتاج وقصة محمد السبكي، وسيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمي.



ويجسد أمير كرارة ضمن الأحداث شخصية ضابط يدعى "الجنرال يوسف المصري"، يحاول إنقاذ فتاة، بعد أن قام عساكر الإنجليز باغتصابها فيتدخل كرارة لكى ينقذها ويدخل فى حرب معهم.