كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم تواصل اختبار القدرات ..صور

تواصل كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم إجراء اختبار القدرات للطلاب المتقدمين للكلية خلال الفترة من 3 / 7 حتى 23 / 7 / 2018 تحت رعاية الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وقال الدكتور أحمد فتحى عميد الكلية، إن اختبار القدرات يشمل اختبار الرسم واختبار التصميم واختبار المعلومات العامة، مشيرًا إلى أن تلك الاختبارات موحدة على مستوى كليات التربية النوعية بالجامعات المصرية بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات.





وأكد "فتحى"، ضرورة حصول الطالب على مجموع لا يقل عن 70 % من نتائج الاختبارات حتى يتم قبوله بالكلية وأنه يتم إجراء الكشف الطبى والمقابلة الشخصية بعد اجتياز الطالب لتلك الاختبارات، كما أشاد بنظام التصحيح الإلكتروني لاختبار المعلومات العامة لأنه يعطى تكافؤ فرص لأبنائنا الطلاب.