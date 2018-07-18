رسميا.. الزمالك يتعاقد مع لاعب وسط فاركو

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، التعاقد رسميا مع الناشئ محمد سيد مخلوف لاعب وسط فريق فاركو، لمدة 5 سنوات خلال الانتقالات الصيفية الجارية.



وتسلم مسئولو الزمالك الاستغناء الخاص باللاعب ، والذى سوف سيتم قيده فى القائمة تحت السن.



ويستعد الزمالك لانطلاق الدوري الممتاز في الموسم الجديد بمعسكر في ألمانيا والذي يبدأه بمواجهة بتروجت على استاد الجيش بالسويس يوم 31 الشهر الجاري في الجولة الأولى من البطولة.

