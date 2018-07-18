شيخ الأزهر يمنح الطلاب الوافدين تذاكر سفر مجانية للعودة لبلادهم

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، منح الطلاب الوافدين تذكرة ذهاب وإياب للعودة إلى بلادهم مجانا.



وحدد الأزهر الشريف بعض الشروط لاستحقاق هذه المنحة، وهي أن يجتاز الطالب المرحلة الثانوية شريطة ألا تقل المدة التي قضاها بهذه المرحلة عن صفين دراسيين، وأن يجتاز منتصف المرحلة الجامعية بحد أدنى صفين دراسيين للعام الجامعي.



ويتقدم المستوفي للشروط لإدارة المنح والإسكان بطلب سفر وصرف تذكرة ذهاب وعودة باسم رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، وشهادة النجاح وصورة منها وتدرج دراسي للعام الدراسي 2017-2018، وصورة من سرك المنحة وصورة من جواز السفر، علما بأن تاريخ العودة يرتبط بتاريخ بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد في 22سبتمبر.



