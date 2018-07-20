أستاذ بسياحة وفنادق بالفيوم يتقدم باقتراح لتطوير ميادين المحافظة ..فيديو

تقدم الدكتور هانى يونس رشدى المدرس بقسم الإرشاد السياحى بكلية السياحة بجامعة الفيوم باقتراحا لتطوير جميع ميادين محافظة الفيوم، مؤكدا أن الضيوف والزائرين لمحافظة الفيوم لا يعرفون أسم أي ميدان من ميادين المحافظة باستثناء ميدان الثورة ( السواقى سابقا ).



وأضاف رشدى أن الميادين الهامة بمحافظة الفيوم هى : ميدان السواقى والمسلة والشيخ حسن والحواتم والسلخانة و باب الوداع و الصوفى والدكتور صوفى أبو طالب (التدريب سابقا) الفنية و رفعت عزمى والمستشفى العام و المبيضة والشيخ سالم وكوبرى المرزبان ومدخل مدينة الفيوم من عند منطقة منشاة عبد الله للدخول إلى جامعه الفيوم وتكون وسيلة بسيطة للتسويق للزائر لمحافظة الفيوم بمعالمها السياحية.حيث ان المدخل الحالى سئ ولايليق بوضع جامعة الفيوم .



ويضيف رشدى أن محافظة الفيوم لديها العديد من المقومات التاريخية والأثرية والسياحية لتكون محافظة سياحية من الطراز الأول ولكنها للأسف بحاجة إلى تطوير العديد من الخدمات والبنية الاساسية من المرافق والطرق ووسائل النقل عامة

وبداية التسويق السياحى والترويج للأقليم يبدا من الاهتمام بالميادين العامة والتاريخية لأنها أول ما يلفت انتباه الزائر للمدينة والانطباع الأول يدوم وميادين محافظة الفيوم للأسف تحتاج إلى كثير من التطوير بدء من إزالة العشوائيات .



ويرى الدكتور هانى رشدى أنه من الممكن تسمية هذه الميادين باسماء شخصيات تاريخية وسياسية أرتبط اسمها بالفيوم مثل : حمد باشا الباسل وعائشة حسانيين وعلى باشا الروبى والفنان يوسف وهبى .



وطالب رشدى بضرورة أنشاء جراجات لانتظار سيارات الأجرة والملاكى و تصميم جداريات وكتالوجات لجميع معالم الفيوم السياحية ومعلومات بسيطة عن المحافظة ومناطقها السياحية وكيفية الوصول إاليها واهم الخدمات السياحية بها من فنادق ومطاعم



