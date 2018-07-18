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حوادث

تجديد حبس أسامة الهادي بتهمة نشر أخبار كاذبة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:45 م
اسامة الهادي
اسامة الهادي
محمد عبدالله
جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس أسامة الهادى 15 يوما فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وأسندت النيابة إلى المتهم جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

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