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رياضة

الرجاء يهزم أسيك بجدل تحكيمي واتحاد العاصمة يفوز على رايون في الوقت القاتل

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:53 م
الرجاء البيضاوي المغربي
الرجاء البيضاوي المغربي
محمد رشاد
فاز الرجاء البيضاوي المغربي على أسيك ميموزا الإيفواري، فيما حقق اتحاد العاصمة فوزا قاتلا على رايون سبورت الرواندي في أبرز نتائج الجولة الثالثة من الكونفيدرالية الإفريقية.

البداية من أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، إذ فاز نادي الرجاء البيضاوي المغربي على أسيك ميموزا بهدف مقابل لا شيء.

فوز الرجاء جاء بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ74 احتسبها محمد معروف الحكم المصري بعد ضربة من عبد الكريم سيسيه حارس أسيك لمهاجم الرجاء، ليقرر معروف احتساب ركلة جزاء وطرد الحارس الإيفواري.

وسجل محمود بن حليب ركلة الجزاء بنجاح، ليفوز الرجاء على أصحاب الأرض بهدف.

وفي مباراة ثانية في رواندا، عاد اتحاد العاصمة الجزائري بفوز قاتل على رايون سبورتس بهدفين مقابل هدف.

تقدم إسماعيل ديارا بهدف أول لرايون سبورتس في الدقيقة الـ38، لكن فاروق شافعي تعادل لاتحاد العاصمة في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف عبد الرؤوف بينجويت الهدف الثاني لاتحاد العاصمة في الدقيقة الـ92، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدف.

أما جور ماهيا الكيني، ففاز على يانج أفريكانز التنزاني برباعية مقابل لا شيء.

تقدم جاكسون تيسونجي بالهدف الأول، قبل أن يضيف إبهريم جيوكان الهدف الثاني ثم أتبعه مينجولي بهدف ثالث في الشوط الثاني.

وأخيرا سجل جيوكان الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الـ86، لينتهي اللقاء بفوز جور ماهيا الكيني برباعية.

وكان أدونا ستارز الغاني قد فاز على فيتا كلوب بهدفين مقابل هدف صباح اليوم الأربعاء، وفاز إنيمبا على ويليامسفيل بهدف أيضا.

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