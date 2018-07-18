جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة خلال معسكر ألمانيا

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الفريق راحة للنزهة والتسوق فى ختام معسكر ألمانيا.



وجاء قرار الجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس، بمنح اللاعبين جولة حرة لتفادى حالة الملل التى من الممكن أن تصيب اللاعبين من ضغوط التدريبات.



واكتفى الجهاز الفنى للفريق الأبيض بالمران الصباحى، الذى ركز على الجانب التكتيتى بجانب التدريبات البدنية للاعبين.