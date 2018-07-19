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الخسوف الكلي للقمر.. الأطول في القرن الـ21 ومصر والوطن العربي يشاهدونه يوم 27 القادم بالعين المجردة

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:05 ص
صدى البلد
كريم عاطف
الخسوف يوم 27 يوليو القادم
مدة الخسوف 6 ساعات وأربع عشرة دقيقة 
مناطق رؤية الخسوف مصر والوطن العربى

ينتظر الملايين من مصر والوطن العربى مشاهدة أطول خسوف كلى للقمر فى القرن الـ 21 والذى سيأتى يوم 27 يوليو وهذه الظاهرة تتعلق بثلاثة أجرام هى الشمس والقمر والأرض فالقمر يدور حول الأرض بفلك محدد والأرض تدور مع قمرها بفلك محدد حول الشمس ويحدث خسوف القمر بسبب وقوع الأرض بين الشمس والقمر فتحول الأرض بينهما وتحجب أشعة الشمس عن القمر .

وأعلن الدليل الفلكى بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن الوطن العربى سيكون على موعد بنهاية الشهر الجارى بالتحديد يوم الجمعة 27 يوليو القادم مع الخسوف الكلى للقمر والذى سيتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1439 هجريا، ويغطى ظل الأرض 161% تقريبا من سطح القمر .

وأضاف الدليل الفلكى إن الخسوف الكلى للقمر سيستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته "شبة ظلى – جزئى – كلى – شبه ظلى" مدة قدرها 6 ساعات وأربع عشرة دقيقة تقريبا، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى "جزئى – كلى – جزئى" مدة قدرها ساعتين واثنتى عشرة دقيقة .

وأوضح الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن الخسوف الكلى للقمر يمكن رؤيته فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها قارة أوروبا ومعظم قارة آسيا وأستراليا وقارة أفريقيا والجزء الشرقى لأمريكا الجنوبية والمحيط الهادى والمحيط الأطلسى والمحيط الهندى والقاهرة القطبية الجنوبية .

وأشار إلى أن المعهد يستعد حاليا بفريق علمى لرصد ومتابعة الخسوف الكلى للقمر بمرصد القطامية الفلكى وان كوكب المريخ فى أقرب نقطة من الأرض ويمكن أيضا رصده ورؤيته بسماء مصر براقا بالعين المجردة.

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