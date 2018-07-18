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فن

طرح برومو فيلم Don't Worry, He Won't Get Far on Foot .. فيديو

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:55 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم Don't Worry, He Won't Get Far on Foot البرومو الدعائى وذلك تمهيدا لعرضه الشهر الجارى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

فيلم السيرة الذاتية تدور قصته حول هزيمة جون كالاهان فى بورتلاند، فقد استطاع المشى فى حادث سيارة، وينوى الابتعاد عن الشرب، وعندما يبدأ فى العلاج بتشجيع من صديقته وراعٍ كاريزمى يكتشف كالاهان موهبة رسم رسومات كاريكاتورية صحفية غير مألوفة تطوّر مواطنًا متابعًا وتمنحه فرصة جديدة للحياة.

الفيلم من بطولة جواكين فينيكس، وجونا هيل، ورونى مارا، وجاك بلاك، وتونى جرين، وبيت ديتو، ومارك ويبر، ومن إخراج جاس فان سانت، ومستوحى من كتاب جون كالاهان، ومن تاليف جاس فان سانت، وجاك جيبسون، ووليام أندرو إتمان.

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