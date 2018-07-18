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محافظات

التحقيق مع 8 أطباء و30 عاملا لـ التزويغ من العمل ..صور

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:53 م
صدى البلد
أحمد على
احال المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مجلس المحلة ٣٨ من العاملين بينهم ٨ اطباء بقطاع مكاتب صحة رابع المحله والإدارة الصحية اول للتحقيق بالنيابة الإدارية لتقاعسهم وتزويغهم أثناء ساعات العمل.

كما تفقد رئيس المدينة مستشفي العام لمتابعة صيانة أجهزة تكييف عمليات المستشفي كما رافقه خلال الزيارة كل من الدكتور جمال شادي مدير المستشفي العام لمتابعة تشغيل غرف العمليات بالمستشفي عقب تركيب 4 وحدات تكييف منفصله كبديل للعطل المفاجئ بالتكييف المركزي.

وأشار رئيس المدينة انه سيتم تركيب 6 وحدات تكييف أخري خلال 48 ساعه حفاظا على صالح المرضي.

وجدير بالذكر أن رئيس المدينة تفقد غرف العمليات لمتابعه إجراء العمليات بشكل طبيعي وأمن وفي نهايه الجولة وجه رئيس المدينة الشكر إلي مدير المستشفي و الأطباء و العاملين بالمستشفي علي مجهوداتهم كما وجه الشكر للمتابعين الذين قاموا بالتبرع للمستشفي بوحدات تكييف بلغت قيمتها حوالي 150 الف جنيه.
التحقيق مع 8 أطباء و30 عاملا لـ التزويغ من العمل ..صور
التحقيق مع 8 أطباء و30 عاملا لـ التزويغ من العمل ..صور
التحقيق مع 8 أطباء و30 عاملا لـ التزويغ من العمل ..صور
التحقيق مع 8 أطباء و30 عاملا لـ التزويغ من العمل ..صور

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