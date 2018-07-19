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فن

بطلة فيلم it بين الماضي والحاضر

الخميس 19/يوليه/2018 - 01:27 ص
صدى البلد
مصطفى فيصل
نشرت النجمة جيسكا شاستين، صورة عبر حسابها على إنستجرام مع الممثلة "صوفيا ليليس"، والتى جسدت مرحلة الطفولة لشخصية "بيفرلي مارش" من فيلم الرعب "it"، فجيسكا تظهر فى الجزء الثانى من فيلم الرعب الشهير حيث تجسد نفس الشخصية بعد مرور 27 عامًا.

الجزء الثانى بطولة بيل سكارسجارد ، جيمس ماكافوي ، جيسيكا تشاستاين ، بيل هادر ، جاي ريان ، جيمس رانسون و اندي بين ، وتدور أحداث الجزء الثانى بعد مرور 27 عامًا ، حيث يكون فريق الخاسرين قد كبروا ونضجوا وذهب كل منهم فى طريقه ، حتى تأتيهم مكالمة هاتفية غامضة تعيدهم مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن الجزء الأول صدر فى 2017 و حقق نجاح تجارى كبير حيث جمع إيرادات 700 مليون دولار.

الفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب الأمريكي الكبير ستيفن كينج ومن إخراج آندي موشيتشي ومن المقرر صدوره فى 6 سبتمبر 2019 .

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