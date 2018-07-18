مصر تهزم تونس في البطولة العربية لشباب السلة

نجح منتخب الشباب المصري لكرة السلة، في تحقيق الفوز، اليوم الأربعاء، على نظيره التونسي بنتيجة (78-51)، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة العربية للشباب تحت 18 عاما التي تستضيفها مصر.



وكان المنتخب المصري تغلب على نظيره الإماراتي بنتيجة (74-58)، أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر البطولة.



وفاز منتخب تونس في آخر مباراة له، على نظيره الإماراتي بنتيجة (66-64)، أول أمس الإثنين، في إطار مباريات الجولة الثانية.



ويشارك في البطولة 7 منتخبات عربية وهي: مصر، الجزائر، تونس، البحرين، الإمارات، السودان، والأردن.