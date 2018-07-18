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رياضة

مصر تهزم تونس في البطولة العربية لشباب السلة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:03 م
صدى البلد
محمد سمير
نجح منتخب الشباب المصري لكرة السلة، في تحقيق الفوز، اليوم الأربعاء، على نظيره التونسي بنتيجة (78-51)، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة العربية للشباب تحت 18 عاما التي تستضيفها مصر.

وكان المنتخب المصري تغلب على نظيره الإماراتي بنتيجة (74-58)، أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر البطولة.

وفاز منتخب تونس في آخر مباراة له، على نظيره الإماراتي بنتيجة (66-64)، أول أمس الإثنين، في إطار مباريات الجولة الثانية.

ويشارك في البطولة 7 منتخبات عربية وهي: مصر، الجزائر، تونس، البحرين، الإمارات، السودان، والأردن.

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