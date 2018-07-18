مفاجأة .. المستشار الفني لنادي بيراميدز متهم في قضية تحرش جنسي بالمكسيك

قررت محكمة المكسيك استدعاء الأرجنتيني ريكاردو لافولبي المستشار الفني لنادي بيراميدز من أجل محاكمته في قضية تحرش جنسي اتهم بها في المكسيك أثناء تدريب نادي جوادالاخارا.



وكان خورخي فيرجارا مدير نادي جوادالاخارا قد أقال لافولبي من تدريب الفريق بعد 4 مباريات فقط، بعدما اتهمته عضوة الجهاز الطبي للفريق بالتحرش جنسيًا بها.



وقالت صحيفة "انفورما" المكسيكية أن المحكمة طلبت حضور المدير الفني المكسيكي أمامها من أجل المحاكمة في أخر درجات التقاضي بالقضية المستمرة في المحاكم لما يزيد عن 4 سنوات.



وقال المحامي الخاص بلافولبي، في توضيحه للأمر: "لم يتم القبض على لافولبي، ما تم نشره في الإعلام غير صحيح، القاضي يمنحه حرية التحرك والامتثال أمام المحكمة في أوقات نظر القضية."



وتابع: "الآن لافولبي وجد لنفسه عملًا في مصر ويعيش حياة هادئة، ولا استطيع أن أتفهم سبب ما يقال عنه."