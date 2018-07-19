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رياضة

جورجينيو يدعم تشيلسي في رحلة أستراليا

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:00 ص
صدى البلد
محمد سمير
أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن قائمة مكونة من 25 لاعبًا، للسفر مع الفريق إلى أستراليا، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وذكر الموقع الرسمي لنادي تشيلسي، إن بعثة الفريق ستغادر الليلة من لندن متجهة إلى الساحل الغربي لأستراليا، وستستغرق الرحلة حول 15 ساعة.

وسيسافر برفقة الفريق اللاعب الدولي الإيطالي جورجينيو، المنضم حديثًا من نادي نابولي الإيطالي.

وجاءت قائمة الفريق كاملة كالتالي:

مارسين بولكا، جاريد تومبسون، برادلي كولينز، دافيد لويز، إيثان أمبادو، فيكايو توموري، مايكل هيكتور، توماس كالاس، ماركوس ألونسو، إيمرسون، دافيد زاباكوستا، أولا أينا، سيسك فابريجاس، درينكووتر، باكايوكو، روس باركلي، ماريو باساليتش، جورجينيو، كاسي بالمر، بيدرو، لوكاس بيازون، تشارلي موسوندا، هودسون أودوي، ألفارو موراتا، تامي أبراهام.

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