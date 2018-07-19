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أخبار العالم

قيادي بحزب أردوغان: البرلمان يبحث قريبا الإعفاء من التجنيد مقابل المال

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:34 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت صحيفة "زمان" التركية أمس، الأربعاء، أن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بولنت توران، قال إن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية مقابل مبلغ مالي سيطرح قريبًا على البرلمان، ووفقًا لـ"توران" فإن مقابل الإعفاء سيكون قيمته 15 ألف ليرة على أن تخفض فترة الخدمة العسكرية إلى 25 يومًا فقط.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن رئيس الوزراء السابق، ورئيس البرلمان الحالي، بن علي يلدريم، ذكر أن 570 ألفًا و422 شخصًا يتهربون من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية، مشيرًا إلى وجود 5 آلاف و772 فارًا، بالإضافة إلى مليوني و930 ألفًا و279 شخصًا مؤجلين للخدمة العسكرية، ومليون و558 ألفًا و438 شخصًا مؤجلين نظرا لكونهم يدرسون، وأن نحو 5 ملايين ونصف مليون شخص يواجهون مشكلة مع الخدمة العسكرية.

وذكرت الصحيفة، أنه من المنتظر أن ينتفع أكثر من مليون شخص من الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية مقابل المال، وستوفر هذه الخدمة لخزانة الدولة، نحو 3 مليارات دولار.

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