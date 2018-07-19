أحمد موسى: أقدر جهد تركي آل الشيخ وأدعوه لزيارة النادي الأهلي ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يستطيع أحد الوقيعة بين الشعبين المصري والسعودي، داعيًا المستشار تركي آل الشيخ إلى زيارة النادي الأهلي، وتقديم استثمارات جديدة بالنادي ومجال الرياضة في مصر بشكل عام.





وأضاف "موسى"، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن البعض ممن لهم المصلحة في عدم نهوض المجال الرياضي في مصر، أحدثوا الوقيعة بين النادي الأهلي، والمستشار تركي آل الشيخ، مشيرًا إلى أن القادم سيكون أفضل.





وأوضح الإعلامي، أنه يقدر جهد المستشار تركي آل الشيخ في المجال الرياضي، مشيرًا إلى أن الجميع يستفيد بالاستثمار في مجال الرياضة، قائلًا: "لا أحد يراهن على الوقيعة بين مصر والسعودية".