صبحي يشهد حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر ..صور

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء أمس الأربعاء حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الثالثة التي تستضيفها العاصمة الجزائرية خلال الفترة من 18 إلى 28 يوليو الجاري.





حضر حفل الافتتاح رئيس وزراء الجزائر وعدد من وزراء الشباب والرياضة ورؤساء وفود الدول الأفريقية المشاركة في الدورة.





الجدير بالذكر أن مصر تشارك في الدورة ببعثة مكونة من 372 فردا منهم 269 لاعبا ولاعبة يتنافسون في ألعاب "العاب قوي، السباحة، التايكوندو، رفع الاثقال، الريشة الطائرة، كرة السلة، كرة الطائرة، الملاكمة، الجودو، التجديف، السلاح،التنس، تنس الطاولة، الدراجات، الثلاثي، الكاراتيه، القوس والسهم ،كرة اليد، الكانوي والكياك، الكونغو فو، الشراع والانزلاق على الماء، الفروسية، الرماية ، المصارعة ، الجمباز ، كرة السرعة، الكرة الحديدية".





ويشارك في دورة الألعاب الأفريقية للشباب نحو 3 آلاف رياضي في الفئة العمرية من 15 حتى 18 عاما من 54 دولة أفريقية.



