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مكتب التنسيق: المؤشرات العامة مرتفعة للغاية ..فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال السيد عطا الله، مسئول قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف العام على التنسيق، إن قواعد التنسيق من حيث قبول الطلبة بالكليات والجامعات ستتم حسب التوزيع الجغرافي ولا وجود لتغيير فيها

وأضاف "عطا الله"، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" تقديم الإعلامية رشا نبيل، أنه بعد إعلان تنسيق المرحلة لا يوجد تغيير فى الرغبات مرة أخرى، لافتًا إلى أن بعض أولياء الأمور يضغطون على أبنائهم بعد كتابة رغباتهم لتغييرها.

وأوضح المشرف العام على التنسيق، أنه يتم فتح مراحل التنسيق لمدة 5 أيام، وعلى الطلبة تحديد رغباتهم خلالها، مشيرًا إلى أن المؤشرات العامة للتنسيق هذا العام مرتفعة؛ بسبب ارتفاع درجات طلاب الثانوية العامة؛ مما سيحدث ضغطًا كبيرًا على كليات القمة.

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