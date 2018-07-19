الصين تفقد ثقتها بواشنطن وتندد بقرارات ترامب الاقتصادية

حذرت وزارة الخارجية الصينية أمس، الأربعاء، من أن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة أصبحت أكبر "قاتل للثقة" في الاقتصاد العالمي، وذلك وفقا لما نشره موقع "يورو نيوز".





صرحت هوا تشون ينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحفيين، بأن العالم بأسره سيقاوم الولايات المتحدة إذا واصلت واشنطن "تعنتها"، مضيفة أن الولايات المتحدة تختلق كافة أنواع المبررات لتحركاتها التجارية بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.





كانت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري قد فرضت رسوما جمركية على واردات بقيمة 34 مليار دولار من الصين في تصعيد لنزاع تجاري أثار حالة من الاضطراب في الأسواق المالية.





كما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين ما لم توافق بكين على تغيير ممارساتها المتعلقة بالملكية الفكرية وخطط الدعم لصناعات التكنولوجيا المتطورة.





جدير الذكر أن ترامب فرض أيضًا رسومًا جمركية على واردات معادن أوروبية وهدد بتقييد واردات السيارات من أوروبا عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمائة عليها.



