فودة يعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة الاستعدادات للمؤتمرات الدولية

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مؤتمرا أمنيا بحضور اللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء، وجميع القيادات الأمنية، والدفاع المدني، ومدير مطار شرم الشيخ، في إطار الإستعداد للمؤتمرات الدولية التي ستعقد خلال هذا العام.



كما ناقش المحافظ افتتاح وحدة المرور بمدينة دهب في اول اغسطس 2018 وتوفير العمالة اللازمة لها، وطالب فودة بدراسة فتح طريق " وادي قني" بطريق دهب /شرم الشيخ والذي يقلل المسافة بـ 20 كم، وكذا فتح بعض الطرق تباعا بمدينة طور سيناء العاصمة، وتفعيل منظومة الكارت الأمني، واستكمال منظومة الكاميرات بشرم الشيخ.



كما طالب بدراسة أنسب الطرق لتحقيق التفتيش الأمني على الكمائن، في أسرع وقت ممكن، وتخفيف العبء عن الزائرين للمحافظة.

حضر الإجتماع اللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، اللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء.