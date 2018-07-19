مصرع طفلة أسفل عجلات توك توك بالمنوفية

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف العام، مصرعها بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، أسفل عجلات توك توك بدون لوحات وذلك أثناء تواجدها أمام منزلها بدائرة المركز وتم تحرير محضر بالواقعة.





تلقي اللواء أحمد عتمان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز تلا بحادث تصادم ومتوفاة دائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين اصطدام توك توك بدون لوحات قيادة "م س ع"، سائق، ومقيم دائرة المركز بالطفلة "ج أ ك ا"، عام ونصف، ومقيمة بذات الناحية أثناء تواجدها أمام المنزل وسقوطها أسفل الإطار الخلفي للمركبة، ونجم عن الحادث وفاة الأخيرة متأثرة بإصابتها تهتك بالأحشاء.





وتم نقلها إلى مستشفى تلا المركزى وتم التحفظ على المركبة بسؤال كل من سائق التوك توك، ووالد المتوفاة أفادا بمضمون ما جاء بالفحص ونفى الثانى الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نتيجة الإصابات.





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.