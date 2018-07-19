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رياضة

فرمان أياكس يصدم برشلونة وسان جيرمان

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:12 ص
صدى البلد
نور عادل
وجه نادي أياكس أمستردام الهولندي، صدمة لنظيريه برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بخصوص صفقة اللاعب فرانكي دي يونج.

وأكدت صحيفة تيليجراف الهولندية، أن أياكس لن يفرط في خدمات لاعبيه الصغار، خلال الميركاتو الحالي، وذلك بعد الاستغناء عن خدمات جاستن كلويفرت، لصالح روما الإيطالي.

وقال مارك أوفر مارس، المدير الرياضي للفريق الهولندي "قلت أن فرانكي ليس للبيع، هذا ما أبلغته لجميع الأطراف، قلنا لهم عودوا العام المقبل، والآن نقول أن اللاعبين الصغار بأياكس ليسوا للبيع".

وأضاف "فرانكي دي يونج وماتياس دي ليجت مستمران مع الفريق، لن نفرط فيهما بأي مبلغ، دعهم أولًا يلعبان 40 مباراة مع أياكس الموسم المقبل، ثم سنتحدث بعد ذلك".

وحاول برشلونة، التعاقد مع فرانكي دي يونج، هذا الصيف بعد رحيل الثنائي أندريس إنييستا وباولينيو عن صفوف الفريق الكتالوني.

فيما أكدت صحيفة سبورت، أن أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي لسان جيرمان، اجتمع مع وكيل دي يونج، خلال الفترة الماضية.

وذكرت الصحيفة، أن إدارة باريس سان جيرمان، تهتم بالتعاقد أيضًا مع الفرنسي نجولو كانتي، لاعب تشيلسي، وجوليان فيجل، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

وأضافت أن برشلونة قدم عرضين، من أجل التعاقد مع فرانكي، ولكن أياكس رفض الاستغناء عنه بأقل من 50 مليون يورو، قبل أن يغلق الباب تمامًا ويتمسك ببقاء اللاعب.

وأشارت إلى أن برشلونة يستعد لتقديم عرض جديد للظفر بخدمات اللاعب، ولكن وجود باريس سان جيرمان في الصفقة، سيجعلها أكثر صعوبة على البلوجرانا.

وختمت بأن برشلونة لديه نقطة قوة في تلك الصفقة، حيث أن دي يونج يتمنى أن يرتدي قميص النادي الكتالوني، كما أنه يحلم باللعب بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم البلوجرانا.

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