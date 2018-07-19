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رياضة

محمد يوسف: كارتيرون يحسم موقف القائمة الإفريقية

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:41 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد يوسف؛ المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم والقائم بأعمال مدير الكرة، أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لم يحدد الاسمين الأخيرين في قائمة الأهلي الإفريقية حتى الآن.

وأوضح يوسف أن حسم المكانين الشاغرين في قائمة الفريق الإفريقية سيتم وفقا لوجهة نظر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وذلك فيما يتعلق بتحديد أسماء اللاعبين أو توقيت قيدهما.

وأشار القائم بأعمال مدير الكرة، أن باب القيد الإفريقي لا يزال ممتدا حتى يوم 4 أغسطس المقبل، ومسألة قيد لاعب أو اثنين قبل مباراة تاونشيب تعود لوجهة نظر كارتيرون، وذلك مثلما حدث مع المالي ساليف كوليبالي قبل المباراة الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 28 من الشهر الجاري في العاصمة البتسوانية جبروني.

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