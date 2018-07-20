ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم الشرع فى رسم الأشخاص بورتريه

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:04 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن رسم الأشخاص والبورتريه جائز وليس به شيء لأنه ليس من التصوير أو مضاهاة لخلق الله.

وأضاف الوردانى، فى لقائه بالبث المباشر فى إجابته على سؤال « ما حكم الدين فى رسم الأشخاص والبورتريه؟»، أن رسم التصوير المقصود به هو عبارة عن صناعة التماثيل الكاملة فهذا حرام، أما رسم الإنسان بورتريه يجوز لأنه لن يكون مرسوم وهو مسطح وليس فيه ظل.

ترشيحاتنا

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

مصر ترحب بجهود الرئيس البشير من أجل التوسط لإنهاء أزمة جنوب السودان

الأمين العام للآثار: كنت أول واحد يدخل راسه جوا التابوت.. فيديو

طبيب الساحر التركي: عالجناه بمصل مصري أنقذ حياته .. فيديو

هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

لقراء صدى البلد .. انقل ملكية السيارة في 7 خطوات .. مستندات

شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي

إصابة جديدة بين أهالي شبرا بخوم بـ لدغة ثعبان

وزير الرياضة: نسير على نهج الرئيس السيسي ونسعى لتطوير الرياضة.. فيديو

الصور الأولى من حفل زفاف المذيعة فرح علي والسيناريست محمد عبدالمعطي

ريال مدريد عينه على جوهرتي باريس سان جيرمان

شاهد.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة في جزر المالديف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

فيديو

وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو
قيادى بحركة فتح: محمد العبادي برر منذ أيام ما ستفعله إسرائيل بغزة
وزير الرياضة يكشف حقيقة عودة الجماهير في موسم 2018.. فيديو
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر مع حماس:عناصر إخوانية ألقت المولوتوف على السيارات.. فيديو
صدى البلد في مقر مجلة البيت.. المجلة تحتفي بعددها السنوي وتستعد لانطلاقة الصيف في أغسطس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟