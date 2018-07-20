حكم الشرع فى رسم الأشخاص بورتريه

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن رسم الأشخاص والبورتريه جائز وليس به شيء لأنه ليس من التصوير أو مضاهاة لخلق الله.



وأضاف الوردانى، فى لقائه بالبث المباشر فى إجابته على سؤال « ما حكم الدين فى رسم الأشخاص والبورتريه؟»، أن رسم التصوير المقصود به هو عبارة عن صناعة التماثيل الكاملة فهذا حرام، أما رسم الإنسان بورتريه يجوز لأنه لن يكون مرسوم وهو مسطح وليس فيه ظل.



