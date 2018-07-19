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رياضة

عماد متعب يتخذ قرارا نهائيا بشأن انضمامه للزمالك .. تعرف عليه

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:19 م
متعب
متعب
منتصر الرفاعى
اتخذ عماد متعب مهاجم منتخب مصر والنادى الأهلى قرارا نهائيا بشأن انضمامه للنادى الزمالك من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وترددت أنباء قوية عن وجود رغبة لنادى الزمالك فى التعاقد مع عماد متعب الهداف الأسطوري للنادى الأهلى بعدما تجاهل مسئولو القلعة الحمراء اللاعب العائد من اعارة قصيرة بنادي التعاون السعودي.

وقال نادر شوقى مدير أعمال عماد متعب إن انتقال هداف الأهلى للزمالك مرفوض تماما حرصا على علاقته المحترمة مع جماهير القلعة الحمراء مع كامل التقدير للجماهير البيضاء.

وشدد على أن متعب قضى 23 عاما لاعبا فى الأهلى ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يختتم مشواره الكروى بالزمالك.

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