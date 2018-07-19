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رياضة

السعودية تواجه قطر ببطولة كرة اليد الآسيوية

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:25 م
صدى البلد
سمر صالح
أكدت وكالة "واس" السعودية، أن منتخب الشباب لكرة اليد يدشن مبارياته في الدور الثاني من منافسات البطولة الآسيوية الـ 16 لكرة اليد المقامة حاليًا في مدينة صلالة العمانية عندما يواجه منتخب قطر في إطار منافسات دور الـ 8 للبطولة.

ويخوض الأخضر الشاب اللقاء بعد حصوله على وصافة المجموعة الثالثة التي تصدرها المنتخب البحريني في الدور التمهيدي من البطولة اذا يبحث المنتخب عن تحقيق أحد البطاقات الثلاث المؤهلة لبطولة العالم 2019 في أسبانيا عن القارة الآسيوية.

وأكد مدير المنتخب حسن السيهاتي جاهزية لاعبي الأخضر لمواجهة منتخب قطر في افتتاحية مباريات الدور الثاني، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تعتبر مفصلية والخسارة فيها تضعف من احتمالية الحصول على أحدى بطاقات التأهل لمونديال العالم، مبينًا أن الجهاز الفني يقوم بدور كبير من أجل تجهيز اللاعبين للمباريات القادمة سواء في التدريبات أو من خلال مشاهدة الفيديو للمباريات لتصحيح الأخطاء.

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